ندى أبو نصر

نظمت قاعة بو شهري للفنون أول من أمس معرض مائيات «دراما الضوء» للفنان التشكيلي السوداني محمد عبد الوهاب وهو خريج كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بالخرطوم عام 1996، وله العديد من الأعمال المميزة.

وعلى هامش المعرض، قال الفنان الفنان التشكيلي محمد عبدالوهاب في تصريح لـ «الأنباء»، ان فكرة تسمية المعرض «دراما الضوء» جاءت من استاذه د.النور حمد، لافتا الى أن أعماله تتميز بالاضاءة، واعتمد في رسوماته على الألوان المائية التي تبرز مكان الظل.

وأضاف عبدالوهاب ان المعرض يضم 54 لوحة تحكي كل منها قصة معينة وهناك الكثير من اللوحات لأطفال من ذوي البشرة الداكنة، حيث تم توظيف الالوان المائية في اختيار درجة لون الاسمرار للاطفال في اللوحات مع تجسيد معاناة هؤلاء الاطفال بنظراتهم البريئة، مشيرا الى ان المعرض سيستمر لمدة أسبوعين خلال الفترتين الصباحية والمسائية.



وعن إنجازات الفنان محمد عبد الوهاب، قال الاستاذ في الفن التشكيلي د.النور حمد انها من الاعمال التي ترتهن عين المشاهد فلا تتركها إلا وقد امتلأت من قيمها الجمالية الآثرة، فالعين لا تملك إلا أن تسرح بين ثنايا ملاحظات عين هذا الفنان الشائقة وهي تفحص المحيط البصري بذكاء ظاهر، ويعود هذا النوع من الجاذبية إلى أن عين الفنان، حين تكون درية، مثل عين محمد عبد الوهاب، تكون النتيجة استغراق المشاهد في العمل الفني.



وتابع د.النور حمد ان عبد الوهاب ينتمي إلى فئة الفنانين من «شعراء الضوء» وإلى مدرسة سبى أفئدة أهلها سحر الضوء، وهي مدرسة ينتمي إليها رسامون كثر، من بين روادها في التلوين المائي الأميركي إدوارد هوبر، وزاوية الرؤية التي يختارها محمد عبد الوهاب لمشاهده، تؤكد أنه لا يستدبر الضوء، كما يفعل كثير من الرسامين.