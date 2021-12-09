الجائزة تسعى لخلق روح تنافسية إبداعية ورفع معايير صناعة الإعلان بالكويت والعالم العربي



أعلن الملتقى الإعلامي العربي عن انطلاق فعاليات جائزة الكويت للإبداع في دورتها التاسعة يوم الأحد المقبل بمشاركة أكثر من 240 إعلانا من مجمل الإعلانات التي تم عرضها خلال عام 2021 لعدد من الشركات المحلية والعربية.



وقال الأمين العام للملتقى الزميل ماضي الخميس لـ «كونا» أمس إنه تم إغلاق باب التسجيل في فعاليات جائزة الكويت للإبداع، وسيتم الكشف عن الإعلانات الفائزة بدرع الجائزة الأحد المقبل.



وأضاف الخميــس أن الجائزة لها العديــد من الأهداف التي تسعى الى تحقيقها كرفع معاييـــر صناعة الإعلان في الكويت والعالم العربي لتتماشى مع المعايير الدولية بالإضافة إلى صقل مهارة العاملين في هذا المجال وخلق روح تنافسية إبداعية للمساهمة في تطوير الإمكانات الفنية، موضحا أن الجائزة تتمتع بلجنة تحكيم على مستوى عال من المهنية والخبرة حيث تضم عشرة أعضاء من إعلاميين وأكاديميين متخصصين في مجال صناعة الإعلام، لافتا إلى أن عملية التقييم ستكون على مرحلتين الأولى قائمة على تقييم الأعمال واختيار أفضلها للتأهل إلى المرحلة الثانية والنهائية.



وأشار إلى أن الجائزة تضم هذا العام عددا من الفئات التنافسية التي تجمع بين التميز في العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والعلامة التجارية والبرامج التلفزيونية والإذاعية بالإضافة إلى برامج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي والإعلانات العربية، مبينا ان هيئة الملتقى حرصت هذا العام في حفل توزيع الجوائز على تكريم عدد من المؤسسات والشخصيات التي برزت طوال عام 2021 تكريما لعطائها المتميز وإبداعها في عدد من المجالات المختلفة.



وذكر أن جائزة الكويت للإبداع تنظم من هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل إضافة إلى مشاركة عدد من الشخصيات المؤثرة في مجالات العلاقات العامة والتسويق والإعلان على المستويين المحلي والعربي.