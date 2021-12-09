برعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، ينطلق السبت «يوم محافظة الأحمدي الثالث للوفاء لذوي الاعاقة» الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وبدعم من مجمع كويت ماجيك وبنك برقان وشركة خدمات حقول النفط والغاز، وذلك تحت شعار «إبداعات وهمم»، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة.



وبهذه المناسبة، أوضح مدير إدارة المكتب الفني بالمحافظة والمشرف على الملتقى ابراهيم الفودري انه يتم تنظيم هذه الفعالية للمرة الثالثة ضمن المشروع التنموي «محافظتي أجمل»، وذلك إيمانا من محافظة الاحمدي بأهمية ممارسة المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه وضرورة دمج أبنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقة في المجتمع.



وأضاف الفودري ان الفعالية تبدأ من الثالثة عصرا الى العاشرة مساء، في مجمع كويت ماجيك بمنطقة أبوحليفة، بمشاركة نحو 20 جهة متخصصة بذوي الاعاقة سواء جهات رسمية او جمعيات نفع عام او جهات تطوعية وخاصة، منها الهيئة العامة لذوي الإعاقة، المجلس الوطني للآداب والثقافة والفنون، الهيئة العامة للشباب، الأمانة العامة للأوقاف، الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، الجمعية الكويتية لدعم المخترعين نادي الإرادة الرياضي، نادي وربة الرياضي، جمعية أولياء أمور المعاقين، نادي طموح الرياضي، فريق عبير التطوعي، النادي الكويتي للألعاب الذهنية، مركز الكويت للتوحد، مركز العب وفكر لذوي الإعاقة، كلية التربية الأساسية، مركز صعوبات التعلم، مدارس التربية الفكرية الخاصة، فريق الصم التابع لمركز خدمة المجتمع بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وتشتمل على العديد من الانشطة والمسابقات الذهنية والرياضية والفقرات التفاعلية والتوعوية، والجميع مدعوون للحضور والمشاركة لإضفاء البهجة والسعادة على أبنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقة والمساهمة في دمجهم بالمجتمع.