وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً



يحمل الجسم نوعين مختلفين من الدهون، هما الدهون تحت الجلد والدهون الحشوية، ولا تعد الدهون تحت الجلد ضارة بالقدر نفسه، حيث إنها عادة ما تلعب دورا في تنظيم الشهية وحتى حماية الأجسام من الأمراض.



ولحسن الحظ، فإن تقليل الدهون الحشوية أسهل من تقليل الدهون تحت الجلد بفضل التمارين والحصول على عدد مناسب من النوم الجيد وبالطبع اتباع نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى طريقة سهلة أخرى هي التركيز على تناول وجبات فطور غنية بالألياف الغذائية.



الألياف في الفطور: خلصت دراسة نشرتها دورية Annals of Internal Medicine إلى أن استهلاك الألياف الغذائية يمكن اعتباره أيضا حل بديل معقول لفقدان الوزن للبالغين الذين يجدون صعوبة في الالتزام بنظام غذائي معقد بعد تقييم 240 بالغا. كما أثبتت نتائج دراسة أخرى من مركز ويك فورست بابتيست الطبي أن زيادة 10 غرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميا يمكن أن تؤدي إلى تقليل الدهون الحشوية بنسبة 3.7% على مدار 5 سنوات، في حين أن القيام بنشاط بدني معتدل إلى جانب هذه النسبة من الألياف يرفع معدلات فقد الدهون الحشوية إلى 7.4%. الألياف القابلة للذوبان: إن البحث عن وجبة فطور غنية بالألياف ومليئة بالألياف القابلة للذوبان أسهل بكثير مما قد يعتقد البعض، ويتلخص ببساطة في اختيار تناول دقيق الشوفان، على سبيل المثال. وعاء شوفان لذيذ: إن دقيق الشوفان مليء بالألياف القابلة للذوبان (حوالي 3 غرامات لكل 3/4 كوب). تعرف الألياف القابلة للذوبان أيضا باسم بيتا غلوكان، وهي مادة شبيهة بالهلام يمكن أن تذوب في الماء وهي رائعة للهضم، وتسهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وكذلك مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى المساعدة في تقليل وتجنب نمو الدهون الحشوية في البطن. ويمكن أن يتم إضافة كوب واحد من التوت الطازج (سواء كان توتا أو فراولة) للحصول على ما يقرب من غرام إضافي من الألياف القابلة للذوبان، إلى جانب رش بذور الشيا أو بذور الكتان.



نخالة الشوفان والزبادي: إذا لم يكن الشخص من محبي دقيق الشوفان، فيمكنه الاعتماد على تناول حبوب نخالة الشوفان، كبديل يمنح قدر مناسب من الألياف القابلة للذوبان التي يحتاجها الجسم. ويراعى في الوقت نفسه إضافة بعض الفاكهة والبذور إلى المزيج إلى جانب الزبادي اليوناني للحصول على وجبة فطور مشبعة وشهية وتحافظ على صحة ورشاقة الجسم في آن واحد.

عن« Eat This Not That»