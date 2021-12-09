قال أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» د.عبدالوهاب السعدون، إنه رغم التخفيضات الكبيرة في الاستثمارات العالمية، إلا أن هناك خططا لاستثمار نحو 71 مليار دولار خلال الفترة بين 2020 و2024 في صناعة الكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف السعدون في كلمة له في منتدى «جيبكا» السنوي الـ15 المقام في دبي، أن منتجي الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي استثمروا 6.8 مليارات دولار في عام 2019 واستثمروا 9.5 مليارات دولار أخرى في عام 2020.



وذكر أن التقديرات تشير إلى أن حجم الصادرات الكيميائية لدول مجلس التعاون الخليجي قد انخفضت بنسبة تراوحت بين 15% و20% في عام 2020 أي إلى 66-70 مليون طن، بسبب جائحة «كورونا».



وأشار إلى أن عائدات التصدير لعام 2020 تقدر بنحو 43 و45 مليار دولار، وهو ما يعادل مستويات عام 2016.