أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «stc»، عن فوزها بجائزة مجلة كابيتال فاينانس انترناشونال (CFI.co) في مجال حوكمة الشركات وحماية أصحاب المصلحة في الكويت لعام 2021، وذلك تقديرا لإنجازات الشركة البارزة في هذا وثقافتها المؤسسية القائمة على تعزيز معايير النزاهة.



وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنها حصلت على الجائزة بعد تخطيها للمعايير التي تفرضها المؤسسة المنظمة للجائزة والتي تتضمن اجتياز stc لعملية مراجعة شاملة ومتكاملة، تهدف إلى الوقوف على سياسات وإجراءات حوكمة الشركات وحماية أصحاب المصلحة، تمت تحت إشراف مستشار الشركة بي دبليو سي الشرق الاوسط.



وقد قدم المكتب الاستشاري كل الدعم اللازم لتبني إطار الحوكمة السليم ليتماشى مع القوانين واللوائح والممارسات الرائدة المعمول بها، وتسعى الشركة إلى الالتزام بمتطلبات لوائح تنظيم حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال في الكويت والجهات الرقابية الأخرى في الكويت.



وفي التفاصيل، فقد نظرت لجنة التحكيم في CFI.co في تكوين مجلس إدارة stc ومسؤوليات الأعضاء وسياسة الامتثال والشفافية ومتطلبات إعداد التقارير التنظيمية وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية والخارجية بما في ذلك التدقيق وقواعد السلوك واللوائح الموضوعة لمعالجة تضارب المصالح والمشكلات المحتملة الأخرى.



وتعليقا على هذا التقدير، قال الرئيس التنفيذي لشركة «stc» م.مزيد الحربي: «انسجاما مع توجيهات مجلس إدارة الشركة، والقيادة القوية لفريق الإدارة التنفيذية لدينا، وكذلك تفاني موظفينا، نجدد التزامنا بتزويد أصحاب المصلحة، بما يشمل المستثمرين وموظفينا أو عملائنا أو شركائنا وكذلك مجتمعنا، بأفضل الممارسات التي تعود عليهم بالنفع».



وأشار إلى أن إطار حوكمة «stc» يعكس مستوى الابتكار والكفاءة والقدرة التي تمتلكها الشركة في سبيل تبني أفضل الممارسات بما يسهم في حماية مصالح جميع أصحاب المصلحة، وبالمضي قدما سنواصل جهودنا من أجل تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والمنصات المبتكرة بما يتماشى مع أعلى المعايير الأخلاقية والحوكمة مع الحفاظ على مستوى الثقة التي بنيناها على مر السنين مع عملائنا وشركائنا المخلصين.