أسامة دياب



تحتفل السفارة الإيطالية في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري بالذكرى الستين على الاعتراف الإيطالي بالكويت (1961-2021).



وقالت السفارة في بيان لها انه في كل يوم من أيام الأسبوع هناك فعاليات ومبادرات في قطاعات مختلفة، تهدف إلى التأكيد على أهمية وجودة هذه العلاقة الاستثنائية والمتميزة والتي نمت أقوى على مر السنين إلى أن وصلت إلى مستويات التميز الحالية.



وقالت إن العلاقة بين البلدين علاقة صداقة تم توطيدها من خلال الإرادة المشتركة للمساهمة في الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.



وأوضحت ان الفرقة الرباعية «كوارتيتو إنداكو» ستقيم حفلتين موسيقيتين يومي 11 و12 ديسمبر، الأولى تنظمها السفارة الإيطالية بالتعاون مع المجموعة المرأة الدولية (IWG) في مسرح مكتبة الكويت الوطنية، والثانية تنظمها السفارة على مسرح مركز اليرموك الثقافي.



وأعرب السفير الإيطالي في الكويت، كارلو بالدوتشي، عن سعادته بهاتين الفعاليتين اللتين تمثلان من بين الأمور الأخرى إعادة فتح للبلاد وإحياء التقاليد الموسيقية الإيطالية العظيمة، مع مراعاة القواعد الصحية، بعد شهور صعبة شهدها العالم بسبب الوباء وعمليات الإغلاق.



وأضاف: «يسعدني أن يتم ذلك بالتعاون الوثيق مع أكاديمية كيجانا، والتي جاءت إلى الكويت مرتين مسبقا ـ في نوفمبر 2019 وفي فبراير 2020 ـ مع بيل كانتو والثنائي فيديريتشانو، فعاليات سجلت نجاحا مهما للجمهور والنقاد.



واشار إلى أن هاتين الحفلتين، بالإضافة إلى الاحتفال بذكرى مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية، تفتتحان الموسم الموسيقي الإيطالي 2021-2022 في الكويت، الذي يتم تحديده حاليا من قبل السفارة الإيطالية، والذي سيشهد العام المقبل ستة مواعيد ما بين فرق موسيقية وعازفين ومغنيين في الكويت».



وقال ستتضمن الفعاليات أيضا تسليم أول طائرتين من طراز تايفون إلى القوة الجوية الكويتية، كجزء من برنامج يوروفايتر الموقع من ليوناردو. وأشار السفير بالدوتشي قائلا إنها «لحظة مهمة للغاية في التعاون الاستثنائي بين بلدينا».