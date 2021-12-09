أسفرت نتائج مباريات الدور التمهيدي لبطولة النخبة العربية للتنس عن فوز اللاعب السوري ربيع سليم على منافسه العماني عبدالله البرواني، والموريتاني محمد سعيد على الصومالي زكريا عويس، والسعودي سليمان القاسم على العماني منير الرواحي، واللبناني حسن ابراهيم على الليبي أحمد موهان، والأردني سيف عدس على الصومالي مهدي أحمد، وستستكمل اليوم منافسات الدور الرئيسي.



وعلى هامش منافسات البطولة، عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس اجتماعه التاسع برئاسة الشيخ أحمد الجابر، حيث أقر إقامة النسخة الثانية من بطولة النخبة العربية في الكويت عام 2022، على أن يتم الإعداد لإقامة بطولة مماثلة للسيدات، واعتماد بطولة للرواد في الأردن تقام في الربع الأول من 2022.



وناقش مجلس إدارة الاتحاد العربي العمل على حث الدول على تنظيم العديد من البطولات العربية للمراحل السنية المختلفة.



من جانب آخر، أبدت نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس د.سلمى المولهي سعادتها بمعاودة انطلاق مسابقات التنس العربي من الكويت، في مجمع الشيخ جابر العبدالله الذي عدته تحفة معمارية رياضية متكاملة.



إلى ذلك، عقد نجم التنس العربي والمصنف ضمن أفضل 100 لاعب في العالم، التونسي مالك الجزيري، حلقة نقاشية مفتوحة، حيث تحدث عن مسيرته في عالم الكرة الصفراء، وبداية تعلقه بالمضرب منذ كان عمره عامين، والمصاعب التي واجهته،



وتحدث الجزيري عن تجربة المشاركة في ثلاث دورات أولمبية، ومواجهته لنجوم التنس العالمي أمثال السويسري روجر فيدرر، والإسباني رافائيل نادال، والصربي نوفاك ديوكوفيتش.