كشف وزير الصناعة السوري زياد صباغ، عزم إيران الاستثمار في «المنشآت المتوقفة والمدمرة» دون أن يحدد تلك المنشآت المقصودة.



وقال صباغ، خلال مؤتمر صحافي إن مباحثات الوزارة مع الجانب الإيراني كانت «ناجحة»، وأعلن عن تعاون بين حكومة دمشق والصين لإنشاء معامل إنتاج الإسمنت، وأن المباحثات بين الطرفين وصلت إلى آخر الخطوات الإجرائية للدخول إلى الخطوات التنفيذية.



وأوضح صباغ، أن حجم الإنتاج الفعلي لقطاع الصناعة وصل إلى 658 مليار ليرة سورية، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بينما وصلت قيمة المبيعات الفعلية في القطاع إلى 644 مليار ليرة سورية.



كما قدر الوزير، حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة للقطاعين الخاص والعام في الصناعة خلال العشر سنوات الماضية، بأكثر من ألف و69 مليار ليرة سورية.



وبحسب صباغ، فإن عدد المنشآت الصناعية في مناطق سيطرة حكومة دمشق قبل عشر سنوات، كان يصل إلى 137 ألف منشأة، واليوم 50 ألف منشأة فقط منها ما هو متوقف أو مدمر.