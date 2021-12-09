«تخيل كيف كنا سنشعر لو كانت المكسيك أو كندا تحت النفوذ الصيني»تاكر كارلسون، المعلق السياسي الأميركي المحافظ، يكتب مقالا، في فوكس نيوز، يوضح للأميركيين سبب قلق بوتين من النفوذ الغربي بأوكرانيا، ويؤكد أن أميركا لن تكسب شيئا من الدفاع عن حدود أوكرانيا.«لم تكن أسئلة صحافية بل أسئلة إجرامية»بروك شيلدز، الممثلة الأميركية الشهيرة، تنتقد المذيعة الأميركية باربرا والتز، بسبب حوارهما الشهير في 1981، حيث سألتها: ما هي مقاييس جسمك؟ وهل هناك أسرار تخفينها عن والدتك؟«سيطالب سي إن إن بما تبقى من عقده، جراء فصله»كريس كومو، المذيع الأميركي الشهير، يعتزم مطالبة شبكة سي إن إن، بدفع 18 مليون دولار، وهو ما تبقى من قيمة عقده معهم، وفق مصادر إخبارية، أكدت قيامه حاليا بتوكيل محامين للتفاوض بخصوص فصله من العمل.«أميركا ابتدعت فكرة تجسس هواوي بهدف الإضرار بالشركة»كونغ بيو، السفير الصيني بكندا، يدعو الحكومة الكندية إلى رفض الاتهامات الأميركية التي تزعم تجسس هواوي على شبكات 5 جي بالدول الغربية.