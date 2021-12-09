علي إبراهيم



شدد مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت، عماد عبدالله الزيد، على أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والنمساوي.



كلام الزيد جاء خلال تصريح صحافي على هامش استقبال غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، وفد جمهورية النمسا برئاسة المفوض التجاري النمساوي لدولتي قطر والكويت، كارولين ادنبيرجر، بحضور سفير جمهورية النمسا لدى الكويت ماريان وربا وعدد من أصحاب الأعمال المهتمين.



وأشاد الزيد بالعلاقات التجارية بين الكويت والنمسا، مؤكدا على أن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم كل خدماتها للتوصل إلى نتائج إيجابية بين البلدين الصديقين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللقاء ركز على عدد من النقاط الاقتصادية وأبرزها الصناعة والتدريب والاستشارات.



وذكر أن اللقاء جاء نتاج ترتيب مسبق بين الجانبين، وتضمن حضور عدد من الشركات الكبرى في النمسا وأبرزها شركات تجارة التجزئة والمصنعين الذين عبروا عن رغبتهم في التعاون والتواجد في الكويت، كما تضمن الوفد شركات تتعلق أنشطتها بتكرير النفط وصيانة المرافق النفطية ومنشآت التكرير والمصافي وتوربينات الكهرباء بالإضافة الى شركات متخصصة في تجارة الأسلحة وتجارة التجزئة والسوبر ماركت، وكذلك الاستشارات والتخطيط والحلول البديلة.



وأوضح أن الغرفة تركز على التعاون بين الشركات المتميزة في قطاعات الصناعة وصناعة السيارات، خصوصا أن النمسا تتميز بالإعداد الجيد للعمليات الصناعية وتدريب العمالة للعمل في القطاع الخاص بعد التخرج، مشيرا الى أن الجانب النمساوي عرض عددا من التخصصات بما فيها عرض لإعداد الطلبة المختصين في المجالات الصناعية، لاسيما مع وجود معهد متخصص لإعدادهم للعمل بعد التخرج من التعليم للعمل في القطاعات الصناعية المختلفة.



من جانبها، تطرقت كارولين إلى إتاحة الفرصة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، حيث دعت الشركات الكويتية لعمل شراكات ثنائية مع نظرائهم من النمسا لتفتح آفاقا اقتصادية جديدة بين البلدين الصديقين، مشيرة إلى أن بلادها تمتلك مقومات جيدة في قطاعات الغذاء والغاز والنفط التكنولوجيا، حيث قام المشاركون بإلقاء نبذة حول نشاط شركاتهم.