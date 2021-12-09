بيروت ـ يوسف دياب



لم يتأخر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في استئناف عمله بعد توقف قسري دام خمسة أسابيع، بعدما أطلقت محكمة الاستئناف في بيروت يده مجددا، عبر قرارها الذي ردت فيه دعوى تنحيته عن الملف المقدمة من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس.



وفور حضور البيطار الى مكتبه في قصر العدل، تسلم من النيابة العامة التمييزية صور الأقمار الصناعية الروسية التي التقطت لمرفأ بيروت خلال فترة الانفجار وبعده، وباشر الاطلاع عليها وتحليلها، على أن يستعين بخبراء لتحليل مضمونها اذا اقتضت الحاجة، كما يعكف على دراسة المستندات التي وردته من الأجهزة الأمنية في فترة تغيبه، على أن يحدد خلال ساعات مواعيد لاستجواب المدعى عليهم في القضية من سياسيين وعسكريين ومدنيين.



وتخلل نشاط البيطار استقباله وفدا من أهالي الموقوفين في الملف، الذين طالبوا بالبت بإخلاءات سبيل هؤلاء، كما التقى عددا من محامي الادعاء الذين يمثلون أهالي ضحايا انفجار المرفأ.