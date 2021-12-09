دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر الجاري إلى فبراير المقبل.



وقدم المجلس في بيان مبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية واجرائها بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.



وتأتي مبادرة المجلس الاعلى للدولة في ليبيا بتأجيل الانتخابات بعد تصاعد الجدل والخلافات حول القواعد والأساس القانوني للاقتراع، فضلا عن احتجاج عدة اطراف على ترشح المشير خليفة حفتر وسيف الاسلام القذافي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية.



كما تأتي المبادرة في اعقاب اقتحام مليشيات مسلحة لمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس مؤخرا، حيث قام المقتحمون بنصب خيمة داخل مقر المفوضية لتنفيذ اعتصام رافعين شعار: «لا للانتخابات بدون دستور».