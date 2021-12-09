أسامة أبو السعود



شارك المركز العربي للإعلام السياحي في أعمال الدورة الـ24 للمجلس الوزاري العربي للسياحة حضوريا برئاسة المملكة المغربية والدورة الـ29 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي يعقد يومي 8 و9 ديسمبر 2021



وأوضح سلطان اليحيائي نائب رئيس المركز العربي للإعلام السياحي إن الاجتماع شارك فيه عدد من الوزراء ورؤساء هيئات السياحة بالدول العربية وتمت مناقشة مشروع جدول الأعمال الذي يأتي في طليعته دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة والحفاظ على التراث الثقافي والمواقع التاريخية والأثرية الفلسطينية، وتدريب الموارد البشرية العاملة في القطاع السياحي بالدول العربية.



ومناقشة مقترح التعاون العربي الصيني في المجال السياحي الى جانب الاطلاع على التوصيات المتعلقة بالمذكرة المشتركة المرفوعة من المنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي بشأن الدليل الاسترشادي المشترك للمبادئ العامة لتوحيد الإجراءات الاحترازية المتبعة في المطارات العربية وتسجيل المسافرين ولقاحات فيروس كوفيد 19 المعتمدة والتكامل في الإجراءات ذات الصلة بتحديد مستويات المخاطر والحد من إمكانية مساهمة السفر في انتشار الجائحة.



كما استعرض الاجتماع دليل السياحة الميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة ومقترح وزارة السياحة والصناعات التقليدية الجزائرية لدعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية في الدول العربية بالإضافة إلى دعم وتنمية التعاون العربي في مجال السياحة البينية وتعزيز ثقة السائح العربي في المنتج السياحي العربي، وبحث موضوع إضافة محاور مستجدة على الاستراتيجية العربية للسياحة ذات الصلة بالأمن السياحي وتحديد الإجراءات المتبعة في الحالات الطارئة كجائحة فيروس كوفيد 19.



وتم اختيار مدينة مأدبا الأردنية عاصمة للسياحة العربية لعام 2022، وإعلان تشكيل المكتب التنفيذي للدورة القادمة للمجلس الوزاري العربي للسياحة لمدة عامين حتى ديسمبر 2023 والذي تضمن اختيار سلطنة عمان نائبا لرئيس المكتب التنفيذي.



يذكر ان وفد المركز العربي للاعلام السياحي المشارك في اجتماعات الوزاري العربي بجامعة الدول العربية ضم كلا من الدكتور سلطان اليحيائي رئيسا والاعلامي عبدالرحمن البسيوني من مصر والاعلامية العراقية رشا محمد والصحافية العراقية اسراء خليفة.