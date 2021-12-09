أعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.ابراهيم الطوالة عن تقديم مشروع بقانون بالتنسيق مع مقرر اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب د. هشام الصالح بشأن "تثبيت البدلات - بيع الاجازات - مكافأة الاستحقاق" للأطباء .

وذكر د.الطوالة في تصريح صحافي أن هذا القانون يهدف الى الحد من موجة الاستقالات المتكررة وهجرة الاطباء الى القطاع الخاص، فضلا عن جعل القطاع الحكومي جاذباً وليس طارداً للأطباء من خلال هذه المحفزات التشجيعية.

وبين د.الطوالة أن هذا المقترح نال استحسان ودعم وتوقيع عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية بجميع اطيافها، والذين بدورهم وعدوا بتبني هذا القانون وطرحه خلال جلسات مجلس الأمة المقبلة، شاكراً اياهم لدعمهم للجسم الطبي ووقوفهم لمنع تسرب الأطباء وهجرتهم.