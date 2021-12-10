أعلنت شركة هواوي للاستثمار التقني الكويتي، عن إطلاق منتجاتها الجديدة التي تخص مكتبها الذكي للأجهزة الفائقة في الكويت، وذلك إلى جانب عيسى حسين اليوسفي كمورد لها، حيث تطورت شراكة «هواوي» و«عيسى حسين اليوسفي» الطويلة الأمد، لتصبح رسميا موردا لخط منتجات «هواوي» التجارية الجديد.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن الأجهزة الجديدة، هي: «HUAWEI MateBook B»، وكمبيوتر الأعمال «هواوي ميتستيشن B»، وطابعة أعمال «HUAWEI»، والجهاز اللوحي «HUAWEI MatePad C»، وشاشة هواوي الذكية، وتندرج جميع هذه المنتجات الجديدة تحت مظلة «Super Device من Huawei».



وفي هذا السياق، يقول رئيس مجموعة هواوي للاعمال الاستهلاكية في الشرق الاوسط وأفريقيا بابلو نينغ: «لقد ازدهرنا من شركة غير معروفة إلى علامة تجارية متميزة محبوبة وموثوق بها من قبل المستهلكين، وأشعر بسرور كبير بأن هواوي احتلت المرتبة رقم 8 لأفضل 50 شركة مبتكرة، والمرتبة 44 في مؤشر «فورتشن 500»، والمركز 50 بتصنيف «براندز» 2021».



من جانبه، قال المدير العام لمجموعة الاعمال الاستهلاكية في الكويت جيسون جيانغ: «تعد اجهزة هواوي الذكية للمكتب هي الحل لدينا للعالم الجديد من خلال تزويد الشركات مع القدرة على الاستفادة من تجارب مكتب ذكي عبر العديد من سيناريوهات مساحة العمل، وتوفر Huawei للشركات والمهنيين الأدوات التي يحتاجونها لتحفيز الإبداع التطبيقي والتواصل السلس».



ويعد التعاون بين أجهزة «Office Smart» أحد الإمكانات الأساسية في المكتب الحديث، ولايزال هناك العديد من الأنظمة والعديد من الاتصالات التي جلبتها أجهزة متعددة والتفاعلات غير المتسقة التي تؤدي إلى تجارب مجزأة تمنع المستخدمين من الاستفادة الكاملة من الفوائد التي يمكن أن توفرها أشكال مختلفة من التكنولوجيا.