«ينبغي أن أتعلم بنفسي، حيث لا توجد مدارس لتخريج الملوك، كالمدارس التي تخرج المحاميين والمدرسين».
أماليا، أميرة هولندا، عقب بلوغها سن 18 عاما، ما يمهد الطريق لها لتصبح ملكة هولندا.
« ينبغي عدم السماح بكراهية المسلمين في هذا المكان»
رشيدة طليب، النائبة الأميركية المسلمة بالكونغرس الأميركي، تبكي أثناء مطالبتها باعتذار نائبة جمهورية أميركية وصفت مسلمي الكونغرس بمجموعة الجهاد.
«الموت ضروري للمجتمــع، لأن الأفـراد لا يتحسنون إذا طالت حياتهم»
إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، يعتبر الموت ضروريا لتقدم البشرية، في إشارة يراها البعض انتقادا للرئيس بايدن البالغ 79 عاما من العمر.
«أصبحت عجوزا لدرجة أنني أستعين ببديل للمشاهد العنيفة»
الممثل الأميركي براد پيت يؤكد أنه تقدم في العمر لدرجة أنه ينسى القاعدة الأولى من قواعد نادي القتال، وهي الاحتفاظ بالسر.