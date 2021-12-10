«ينبغي أن أتعلم بنفسي، حيث لا توجد مدارس لتخريج الملوك، كالمدارس التي تخرج المحاميين والمدرسين».

أماليا، أميرة هولندا، عقب بلوغها سن 18 عاما، ما يمهد الطريق لها لتصبح ملكة هولندا. أماليا، أميرة هولندا، عقب بلوغها سن 18 عاما، ما يمهد الطريق لها لتصبح ملكة هولندا.