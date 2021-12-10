حنان عبدالمعبود



أكد رئيس فريق كوفيد- 19 في وزارة الصحة، د. هاشم الهاشمي القدرات العالية والخبرة التراكمية التي يملكها النظام الصحي لمواجهة أي متحور جديد، مبينا ان الطاقة الاستيعابية للاجنحة المخصصة لمرضى فيروس كورونا المستجد 300 سرير، و850 سريرا بالعناية المركزة في مختلف المستشفيات العامة والمركزية، ومؤكدا في الوقت نفسه ان نسبة الاشغال السريري لمرضى فيروس كورونا وصلت الى اقل من 1%



وقال الهاشمي في تصريح له «لقد وصل الاشغال السريري لدينا الى 1800 سرير في اجنحة الكوفيد و450 سريرا في العناية المركزة في قمة موجة «دلتا» ولهذا فان العودة الى هذه الطاقة السريرية بالامكان وليس فيها صعوبة.

واضاف «توقعاتنا ان اوميكرون اخف حدة من دلتا ومع وجود التطعيم فان الوضع السريري لن يصل الى هذه النسبة، ولفت الى ان عدد الموجودين من مرضى كوفيد في العناية المركزة يبلغ 3 حالات و10 حالات بالاجنحة، مشيرا الى انها نسبة بسيطة ومستقرة».

واختتم مبينا ان التقارير المبدئية اثبتت ان التطعيمات الحالية فعالة للمتحور الجديد.