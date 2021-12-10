القاهرة - سامي عبدالفتاح



من المقرر أن ينضم لاعبو الأهلي إلى زملائهم الموجودين مع منتخب مصر المشارك حاليا في بطولة كأس العرب بالدوحة، عقب انتهاء مشاركة «الفراعنة» في البطولة وذلك استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي يوم 22 الجاري في الدوحة.



الأهلي سيغادر القاهرة إلى الدوحة في 15 ديسمبر، أي قبل 3 أيام من نهائي بطولة كأس العرب، وسيكون رئيس النادي محمود الخطيب، على رأس بعثة الفريق، مثلما كان في النسخة الماضية بالدوحة أيضا، التي فاز بلقبها على حساب نهضة بركان المغربي.



وأكد «كاف» عبر موقعه الرسمي ان المباراة ستقام 22 ديسمبر رغم طلب الرجاء المغربي تأجيل المباراة إلى وقت آخر بسبب تعليق رحلات الطيران في المغرب.



الجدير بالذكر أن هذه هي النسخة الأخيرة من السوبر الأفريقي التي تقام في قطر، حيث سبق ان استضافت 3 نسخ من قبل: الأولى في عام 2019 بين الترجي التونسي والرجاء المغربي، والثانية في 2020 بين الزمالك والترجي التونسي، والثالثة بين الأهلي ونهضة بركان في مايو الماضي.



وخلال وجوده في الدوحة سوف يبحث الخطيب مع مسؤولي الاتحادين الدولي والأفريقي، كيفية إنهاء مشكلة تداخل مواعيد بطولة كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها الأهلي، مع مواعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها منتخب مصر.



إلى ذلك، وقع اختيار الاتحاد الدولي «فيفا»، على الزميل سامى عبدالفتاح، مراسل «الأنباء» من القاهرة، ومدير تحرير جريدة المساء، ممثلا للنقاد الرياضيين والإعلاميين المصريين، للتصويت في استفتاء «الأفضل» لعام 2021، تمهيدا لإعلان النتيجة في حفل كبير يقيمه «فيفا» في 17 يناير المقبل.



واختار عبد الفتاح، نجم مصر وليفربول محمد صلاح أفضل لاعب في العالم عن 2021، السنغالي ادوارد ميندي (تشلسي) أفضل حارس، غوارديولا (مان سيتي) أفضل مدرب، السويدية ماجدالينا اريكسون (تشلسي) أفضل لاعبة، الألمانية آن كاترين بيرجر (تشلسي) أفضل حارسة، والانجليزية ايما هايس (تشلسي) أفضل مدربة.