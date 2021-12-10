نظمت مبادرة «أيامي» الشبابية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ UNDP حفلا غنائيا توعويا في معرض إكسبو ٢٠٢٠ في دبي، وذلك بهدف نشر الوعي حول أهداف التنمية المستدامة وإحداث تأثير إيجابي على المجموعات والأفراد من خلال الموسيقى.



وقد شارك بالحفل مجموعة من نجوم ذا فويس كيدز الموسم الثاني وهم تاليا برهوش، زين عبيد، أشرقت أحمد، نور وسام ولجي المسرحي، الذين أبهروا الحضور بأدائهم المميز وإطلالاتهم التي فاجأت الحضور بعد غياب طويل حيث قدم النجوم مجموعة من الأغاني التي اشتهروا بتأديتها، بالإضافة الى أغنية المبادرة «أهدافي».



ولمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم قدم المشاركون أغنية «سويا» للمرة الاولى، حيث ستطلقها رسميا مبادة أيامي في نصف يناير المقبل، وهي تهدف الى ضرورة دمج أصحاب الهمم بالمجتمع للوصول الى عالم أفضل.



رافق النجوم الراقص الأصم بيار جعجع، حيث قدم لوحات راقصة تعبيرية وترجم أغاني عدة خاصة بالمبادرة بلغة الإشارة أثارت أعجاب الحضور.



وقبيل الحفل، نظمت المبادرة أيضا جلستي نقاش توعويتين تحت شعار «الفن من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» في ملتقى الأمم المتحدة #UNHub في إكسبو.

شارك بالنقاش كل من المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات السيدة دينا عساف، والمنتج الموسيقي والملحن هاني سبليني، ونجمة ذا فويس كيدز تاليا برهوش والمنسقة التقنية لمبادرة أيامي أماني سمعان، وأدار الحوار الإعلامي نورالدين اليوسف. وقد تناقشوا بأهمية دور الموسيقى والفن لكونها أدوات ثقافية لها تأثير كبير على أفراد المجتمع.



أما في الجلسة الثانية فقد انضم اليهم سفير النوايا الحسنة الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مايكل حداد والأستاذ حازم ابراهيم، مترجم في القسم الاقتصادي لدى «قناة اقتصاد الشرق» التابعة لـ «شركة الشرق للخدمات الإخبارية»، للحديث عن أهمية شمول الجميع وعدم إقصاء احد للوصول وذلك بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم.