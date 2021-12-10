يصدر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثامنة والعشرين برئاسة الدكتور جمال ياقوت 11 إصدارا تم الاعلان عنها خلال مؤتمر صحافي بالمجلس الأعلي للثقافة قدمته المذيعة أمل نعمان وحضره مديرا المهرجان الدكتور محمد الشافعي و الفنان سعيد قابيل ، والاصدارات هي : " ست مسرحيات أسبانية عن الأطفال والشباب" ترجمة الدكتور خالد سالم أستاذ الأدب الأسباني، و يضم خمس مسرحيات للأطفال ومسرحية واحدة للشباب منها : مسرحية (سحر المسرح ) للمؤلف بيثنتي أراندا بيثكايينو، ومسرحية (أطلبه من النجوم) خوسيه مانويل أرياس، ومسرحية( الإسطبل) للمؤلف أنطونيو بارّوسو، ومسرحية ( يحيا الناس) للمؤلف ألفونسو اوركاس ارّويُّو، ومسرحية (الشطيرة) للمؤلف فرهدلاك، ومسرحية ( كلمات القرد الأبيض) الأخيرة وهي للشباب خوان مايورغا.

وأضاف سعيد قابيل : كما يترجم الدكتور خالد سالم مسرحيتين إسبانيتين عن الأندلس وهما مسرحية: ( زهراء الأندلس المفضلة ) للكاتبة الأسبانية أنطونيا بوينو، ومسرحية (رأس الحكمة ) للمؤلف خيسوس كامبوس غارثيا، كما تترجم الدكتورة نسمه سالم مدرس الأدب الأنجليزي بكلية التربية جامعة ٦ أكتوبر مسرحية" الإنسان " وهي مسرحية من العصور الوسطى ، ومسرحية أخري بعنوان " امرأة بلا أهمية " للكاتب أوسكار وايلد.

وأضاف سعيد قابيل : من الاصدارات المهمة أيضا كتاب عن الدكتور فوزي فهمي، الذي تحمل الدورة الثامنة والعشرون اسمه تحت عنوان : " ورقة وارفة في خريف الريادة" يتضمن سيرته وانجازاته في مجال المسرح من اعداد وتقديم الدكتور مصطفى سليم ، بالاضافة لكتاب " أبحاث المهرجان " إعداد ليليت فهمي و رامز عمار ، وكتاب عن المكرمين إعداد "يسري حسان"، وهناك أيضا مشروع مراجعات إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ويضمن اربعة كتب : منها كتابان إعداد الناقد باسم صادق بعنوان المسرح والبلدان (الجزء الأول) الشرق ، و المسرح والبلدان (الجزء الثاني) الغرب، وإصدار آخر من إعداد الناقد أحمد خميس بعنوان التيارات المسرحية، و الاصدار الرابع إعداد عمر توفيق بعنوان " التمثيل والتجريب" .

يشار إلى أن الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى تحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي ، وتقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور ايناس عبد الدايم وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من : الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديري المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.