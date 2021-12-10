مفرح الشمري

اكتسحت فرقة المسرح الشعبي مهرجان الكويت المسرحي الـ21 بفوزها بـ 6 جوائز 5 جوائز فردية، بالاضافة الى جائزة افضل عرض متكامل من خلال عرضها المسرحي

«الطابور السادس» تأليف فاطمة العامر واخراج علي البلوشي. بينما فازت الممثلة آمنة العبدالله بجائزة جريدة «الانباء» لافضل ممثلة واعدة عن دورها في مسرحية البروة، والممثل عبدالله البصيري بجائزة جريدة «الانباء» لافضل ممثل واعد عن دوره في مسرحية مطلوب مهرجين.

جاء ذلك في الحفل الختامي للمهرجان الذي اقيم على خشبة مسرح الدسمة تحت رعاية وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب وجاءت النتائج كالتالي:

آمنة العبدالله افضل ممثلة واعدة المقدمة من جريدة «الانباء» مسرحية البروة شركة تياترو بلس.

عبدالله البصيري افضل ممثل واعد المقدمة من جريدة «الانباء» مطلوب مهرجين فرقة مسرح الخليج العربي.

جائزة vo للمكياج تهاني كمال مسرحية البروة شركة تياترو بلس

افضل ازياء شيخة الحمر

مسرحية مطلوب مهرجين

فرقة مسرح الخليج العربي

افضل مؤثرات حمد العروج

مسرحية (الساعة التاسعة)

لفرقة المسرح الكويتي

افضل اضاءة فاضل الصفار

مسرحية الطابور السادس

المسرح الشعبي

افضل ديكور د.فهد المذن



مسرحية البروة شركة تياترو بلس.

افضل ممثلة دور ثاني غدير حسن مسرحية البروة شركة تياترو بلس

افضل ممثل دور ثاني عبدالله الحمول مسرحية الطابور السادس المسرح الشعبي.

افضل ممثلة دور اول سالي فراج الطابور السادس المسرح الشعبي

افضل ممثل دور اول يوسف البغلي الطابور السادس

افضل نص زهور القبور فيصل العبيد مسرح الشباب

افضل مخرج علي البلوشي الطابور السادس الشعبي

افضل عرض الطابور السادس المسرح الشعبي