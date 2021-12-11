«فريقي يخفي عني كلمة سر حسابي عبر انستغرام»

أديل، المغنية البريطانية، تعترف بأن فريق العمل الخاص بها يخفي عنها كلمة سر حسابها عبر انستغرام، تحسبا لحذف بعض ما قد تنشره بما لا تليق بصورتها الذهنية لدى معجبيها.