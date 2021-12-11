«أرحب بقرب انتهاء أصعب سنة في حياتي»
بيل غيتس الملياردير الأميركي، يرحب بقرب انتهاء عام 2021 الذي شهد طلاقه من زوجته ميلندا فرنش، ورحيل ابنته إلى منزل الزوجية.
«فقط 1% من البشر يستطيع تحمل مهانة خسارة مباراة ملاكمة أمام ملايين البشر»
مايك تايسون، الملاكم الأميركي، متحدثا عن رفضه أن يمارس ابنه أمير تايسون رياضة الملاكمة.
«فريقي يخفي عني كلمة سر حسابي عبر انستغرام»
أديل، المغنية البريطانية، تعترف بأن فريق العمل الخاص بها يخفي عنها كلمة سر حسابها عبر انستغرام، تحسبا لحذف بعض ما قد تنشره بما لا تليق بصورتها الذهنية لدى معجبيها.
«الحكومات مؤسسات احتكارية، ويزداد فسادها بازدياد أموالها»
إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، ينتقد خطة بايدن المبنية على رفع موازنة طريقة الحكومة الأميركية لمستوى أكبر مما سبق.
«لا علاقة لي بجماعة كيوأنون، ولم أقصد الإشارة إليهم»
سيلفستر ستالون، الممثل الأميركي، ينكر أي علاقة بجماعة كيوأنون، بعد ظهوره عبر إنستغرام، مرتديا علامة كيو، وحصاده ربع مليون إعجاب من مؤيدي كيوأنون.