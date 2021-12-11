عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيسة قسم النساء والولادة بمستشفى العدان د.عبير الذايدي، عن إجراء ٢٨ عملية لجراحات المناظير الباطنية النسائية بتقنية المنظار 3D و 4K.

وقالت د.الذايدي في تصريح صحافي، إن إجراء العمليات جاء عبر ورشة عمل قام بها فريق طبي من قسم النساء والولادة بالمستشفى، وبمشاركة بروفيسور زائر في تخصص المناظير النسائية من الهند ضمن برنامج الأطباء الزوار.

واشارت الى أن المناظير ثلاثية الأبعاد الحديثة تتميز بأنها تعرض صورًا ثلاثية الأبعاد، مما يحقق رؤية أفضل للأعضاء والأنسجة داخل البطن، ويتم فيها استخدام نظارات خاصة لتقنية ثلاثية الأبعاد تتحسن بها رؤية الجراح للصورة وتمكنه من ملاحظة ادق التفاصيل المكونة للأعضاء والأنسجة.

وبينت أن تقنية ال 4K تمتاز بدقتها في الجراحة، إذ تسمح هذه التقنية بتكبير الصورة ورؤية الجسيمات الصغيرة للأنسجة بشكل واضح بما يحقق أفضل النتائج في العمليات الجراحية للمناظير.