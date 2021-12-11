يعتمد مهرجان ساندانس السينمائي الذي ينطلق الشهر المقبل صيغة هجينة للمرة الأولى في تاريخه، إذ يقام حضورياً في مكانه المعتاد في جبال الغرب الأميركي ويُنقل في الوقت نفسه عبر الإنترنت، وسيكون وثائقي جديد عن كانييه ويست من أبرز ما يتضمنه برنامجه، بحسب ما أعلن منظموه

ويعتبر مهرجان ساندانس الذي كان الممثل روبرت ردفورد بين مؤسسيه من أبرز المهرجانات السينمائية المستقلة في الولايات المتحدة، واشتهر المهرجان بأنه يتيح اكتشاف أصحاب مواهب يبرزون مستقبلاً، ومنهم مثلاً المخرجان كوينتن تارانتينو وداميان شازيل. ويقام منذ انطلاقه العام 1978 في جبال يوتا، لكنّ جائحة كوفيد-19 أجبرت المنظمين على تنظيمه بصيغة افتراضية في كانون الثاني/يناير الفائت.

وفي ظلّ المخاوف من تفشي متحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا، قرر المهرجان أن يطبق هذه السنة صيغة هجينة للعروض التي تتخللها حوارات. وأوضحت مديرة المهرجان تابيثا جاكسون لوكالة فرانس برس أن هذه الصيغة توفر "قدراً أكبر من المرونة" وتحقق "دعاية وطاقة مضاعفتين" للأفلام المعروضة.

ويتضمن برنامج دورة 2022 مسلسل "جين يوس" الوثائقي عن مغني الراب كانييه ويست، وهو من إخراج صديقه القديم كلارنس "كودي" سيمونز الذي استخدم فيه مشاهد صورت على مدى أكثر من 20 عاماً.

وتشمل العروض أيضاً أعمالاً وثائقية أخرى من بينها "وي نيد تو تاك أباوت كوسبي" الذي يتناول قصة سقوط النجم التلفزيوني الأميركي بيل كوسبي ، و"ذي برينسس" عن حياة الأميرة ديانا ومقتلها.

يُفتتح المهرجان في 20 كانون الثاني/يناير في سولت ليك سيتي بفيلم "لوسي أند ديزي" لإيمي بولر عن الممثلة الكوميدية الأميركية الشهيرة لوسيل بول، على أن يختتم في 30 كانون الثاني/يناير.