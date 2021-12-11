توفي المغني والمؤلف الموسيقي الأميركي مايكل نيسميث عضو فرقة الروك "ذي مونكيز" التي نافست الـ"بيتلز" في ستينات القرن العشرين، الجمعة عن 78 عاما، وفق مقربين منه.

وكتب مدير أعمال "ذي مونكيز" أندرو ساندوفال عبر تويتر "بمزيد من الأسى تلقيت نبأ وفاة مايكل نيسميث. لقد تشاركنا على مدى ثلاثين عاما رحلات ومشاريع مشتركة كثيرة تُوجت بجولة +ذي مونكيز+ الوداعية قبل بضعة أسابيع".

وتوفي الفنان لأسباب طبيعية في منزله بولاية كاليفورنيا الأميركية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن عائلته.

وجسّدت فرقة "ذي مونكيز" ضمن برنامج تلفزيوني عُرض بين العامين 1966 و1968، شخصيات أربعة رجال يسعون لأن يصبحوا مغني روك في لوس أنجليس. وقد كان التشابه واضحا بين هؤلاء وأعضاء فرقة "بيتلز" البريطانية الأسطورية بما يشمل قصة الشعر.