أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس عن إقامة شراكة مع شركة وفرة للاستثمار الدولي، وهي شركة كويتية لإدارة الأصول مقرها في الكويت، مع أصول تحت الإدارة بقيمة 8.5 مليارات دولار، وذلك للاستحواذ على محفظة من الأصول اللوجستية المتميزة في الولايات المتحدة، المؤجرة لشركتي فيدكس وجنرال ميلز.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي، ان المحفظة تتكون من 8 أصول لوجستية مدرة للدخل ومخصصة للمهام الصعبة، حيث يتم تشييدها خصيصا لتتناسب مع متطلبات مستأجريها، مشيرة إلى أن هناك 7 من هذه المنشآت مؤجرة لشركة فيدكس جراوند بينما المنشأة الثامنة مؤجرة لشركة جنرال ميلز.

ومن المتوقع استكمال هذه الأصول خلال عام 2022 في إطار تنفيذ المنشآت حسب الطلب، على أن تبدأ عقود الإيجار عند استكمال الإنشاء، وتقع الأصول في مواقع استراتيجية للغاية عبر محاور التوزيع الرئيسية في الولايات المتحدة، حيث يكون الطلب مرتفعا من قبل المستأجرين نتيجة لمعدلات الاختراق المتنامية للتجارة الإلكترونية والمبيعات، وظهور لوجستيات سلسلة التوريد وعدم توافر مخزون كاف من منشآت مستودعات التخزين المتميزة والعالية الجودة.