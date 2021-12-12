يعقوب العوضي



وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى مونتنيغرو صباح أمس لخوض معسكر تدريبي استعدادا لدورة الألعاب الخليجية بالكويت وبطولة كأس آسيا يناير المقبل، ومن المقرر أن يباشر المنتخب تدريباته اليوم على فترتين صباحية ومسائية على أن يخوض المباراة التجريبية الأولى مع منتخب كوسوفو الجمعة المقبل.



إلى ذلك، أجمع اللاعبون على إمكانية تحقيق التطلعات قبيل مغادرتهم فجر أمس، فقال نواف الشمري ان اتحاد اليد وفر البيئة المناسبة للتدريبات من اعداد محلي ومباريات ودية في معسكرات خارجية وطاقم فني يملك الخبرة المطلوبة، ويجب علينا مضاعفة جهودنا والالتزام بتوجيهات المدرب لتحقيق أهدافنا المنشودة.



من جانبه، أشار مشاري صيوان إلى ضرورة مواصلة العمل للعودة إلى حقبة الانتصارات والإنجازات والتي لن تكون إلا بتعاون الجميع من لاعبين واداريين ومدربين، حيث تنتظرنا استحقاقات خارجية صعبة ولكن مرحلة الاعداد جيدة، كما أن البطولة الخليجية ستكون بمنزلة اعداد آخر لبطولة آسيا المرتقبة.



بدوره، أكد عبدالعزيز سالمين أن التدريبات المحلية سارت على ما يرام، ونحن نبذل كل ما بإمكاننا من جهد للوصول إلى الحالة المطلوبة من الجاهزية.