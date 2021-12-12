مبارك الخالدي



تناقش اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم مساء اليوم السيرة الذاتية للمدرب التشيكي المقترح لتولي قيادة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم، وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي سيشهد أيضا مناقشة مطالب العضوين يوسف سويد ومعضد محمد بالارتباط مع اللجنة بعقود مالية محددة المدة.



وعلى صعيد المدرب التشيكي، برز اسم فيتسلاف لافيكا البالغ من العمر 58 عاما والذي سبق أن حقق بطولة الدوري التشيكي مرتين وبطولة الكأس مرة واحدة، كما تمكن من تحقيق بطولة الدوري الاسترالي.



ومن المقرر أن يصل المدرب الى البلاد الأيام القليلة المقبلة لحضور نهائي بطولة كأس سمو الأمير 21 الجاري بين القادسية والكويت ولبحث التفاصيل الخاصة بمدة تعاقده مع الاتحاد والأهداف المشتركة بين الجانبين.