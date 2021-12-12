عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال حصلت على موافقة مشروطة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المناقصة العامة رقم ق ص/ ط/ 415 للصيانة العامة لشبكة مجاري مياه الامطار في محافظتي العاصمة وحولي.



وأضافت المصادر أن المناقصة جار تجهيز عقدها تمهيدا لتوقيعها من وزير الاشغال د.رنا الفارس قريبا، مبينة ان الوزارة حصلت على موافقة ديوان المحاسبة لتعاقدها مع احدى الشركات المحلية لتكون مدة العقد 730 يوما وفق بعض الشروط المتعلقة بتوحيد مضمون الصيغة الخاصة بمدة الصيانة، واستخدام جداول المعدات والعمالة اليومية الواردة في الباب الاول من جداول الاسعار في أضيق الحدود، وعدم تداخل وتكرار أعمال خطة العمل مع المواقع التي مازالت خاضعة لفترة الضمان والضمان العشري، مع مراعاة بعض الامور منها الخبرة السابقة والنظر في مدى امكانية تعديل الشروط ليشمل الشركات ذات الخبرة بأعمال إنشاء وصيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الامطار، بالاضافة الى الشركات المتخصصة في مجال أعمال المناقصة.