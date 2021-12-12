شاركت الجمعية الكويتية للسلامة المرورية في معرض المرور الخليجي في نسخته الـ18 الذي أقيم في مركز المعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يومي 6 و8 ديسمبر.



وأشار رئيس الجمعية بدر المطر إلى أهمية المعرض باعتباره إحدى أهم المنصات التي تدعو الى نشر الوعي لدى مستخدمي الطريق، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة من مختلف الجهات بدول مجلس التعاون لضمان السلامة المرورية، لاسيما بعد عودة الحياة عقب فيروس «كورونا»، مما يجعل الأمر أكثر مسؤولية في حفظ أمن الطريق، والارتقاء بالسلوكيات المرورية المختلفة.



وأضاف المطر: يعد «المرور الخليجي» أحد أضخم المعارض التي تشهدها المنطقة في مجال المرور وتكنولوجيا النقل، ويسلط الضوء على مستقبل النقل في منطقة الشرق الأوسط وأحدث الابتكارات في هذا المجال، فضلا عن تعزيز البنية التحتية للنقل والمرور من خلال التواصل بين المبدعين والمستخدمين والمنفذين، موضحا ان التحديات المتعلقة بالمواقف الذكية وسلامة الطرق وتقنيات النقل وإدارة المرور تشكل حاجة ملحة للتحسين والتطوير.



وبين أن المعرض أتاح لـ «السلامة المرورية» التعرف على مئات الموردين العالميين وأبرز صناع القرار والمختصين والمبتكرين الذين يعرضون أحدث التقنيات والحلول الرائدة، لاسيما تبادل الآراء والخبرات.