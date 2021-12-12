محمد راتب



بلغ سعر سلة الربيان الجامبو في سوق شرق أمس 85 دينارا، والكيلو ما بين 4 و5 دنانير وسط استياء وتذمر من ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي مقارنة بدول الجوار.



«الأنباء» وخلال جولتها في سوق السمك لاحظت غياب سمك السلمون النرويجي حيث تم إرجاع السبب إلى تأخر وصول الطائرة ولاقتراب أعياد الميلاد، بالتوازي مع ارتفاع سعر الكيلو منه إلى 4 دنانير خلال شهر ديسمبر الجاري بالتحديد، إضافة إلى شح السمك المحلي واكتساح المستورد التركي والمصري والباكستاني.



وقد طالب بعض الباعة والمتسوقين عبر «الأنباء» بإعادة النظر في تسعير الحد الأقصى لسلة الربيان.