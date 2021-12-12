أعرب الفنان تامر حسني، اليوم /الأحد/، عن سعادته بالغناء في قصر عابدين، لأنه من معالم مصر الأثرية العظيمة.

ونشر تامر حسني صورة له من داخل القصر - عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" - وهو يرتدي بذلة سوداء ، وكتب :" من حفل أمس بقصر عابدين، حضور عظيم وشرف كبير أن أغني في هذا القصر لأنه من معالم مصر الأثرية والعظيمة".

وأعرب حسني عن شكره للمسؤولين عن القصر وعلى استضافتهم له بجولة ثقافية جميلة بهذا القصر العظيم.

وكان تامر حسني قد طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "قد التحدي" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"