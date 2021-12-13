نظم بنك وربة سحب السنبلة الأسبوعي الرابع والأربعين، حيث أعلن أسماء الفائزين بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: مطلق ناصر مطلق العتيبي، أحمد بلال فرج، فلاح عبيد محمد العجمي، عبدالعزيز حمد سبتي الكندري، علي جمعان نافل عبيان العازمي، محمد عواد محمد العازمي، بدرية حمد راكان المكراد، فهد عبود علي، فاضل علي حمد العنزي، أحمد عبدالله محمود.

ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه، بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.