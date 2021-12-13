علي إبراهيم



دعت وزارة المالية موظفيها إلى إعادة تفعيل واستخدام نظام «آمر» وذلك بعد توقف العمل إثر جائحة كورونا ومن ثم التوقف عن استخدام النظام.



وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن نظام آمر يختصر الكثير من الإجراءات والمعاملات التي تتم في شأن تعامل الموظفين مع إدارة مركز المعلومات الآلي، لتصبح طريقة التعامل «آمرني... تجدني»، إذ يعد النظام أداة التواصل الجديدة بين كل موظفي الوزارة و«مركز المعلومات» في شأن أي مما قد يواجهونه من مشكلات تقنية.



وأوضح أن أي موظف يمكنه الدخول على النظام وشرح مشكلته وإرسالها إلى الإدارة التي ترسل بدورها الفني المختص بمعالجة النوع المطلوب من المشكلات أو توفير ما يحتاج اليه الموظف من خدمات تقنية.



وفي مخاطبات رسمية في شأن تفعيل النظام، أكد الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة بالتكليف، مدير إدارة مركز المعلومات الآلي، بدر راشد السليطين، أن إدارة مركز المعلومات لن تتسلم أي طلب إلا من خلال نظام آمر، وأن مختصي الإدارة سيقومون بتدريب الموظفين الجدد على النظام، ناهيك عن إعادة تدريب من يرغب في ذلك.