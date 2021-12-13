فرصة استثنائية تشمل عروضاً حصرية خلال فترة المعرض بالإضافة إلى توفير خدمات التمويل والتأمين لتجربة تسوق متكاملة



في حدث مميز هو الأول من نوعه، أطلقت مجموعة الملا مؤخرا معرض «الملا أوتو شو» الذي يستمر لمدة 10 أيام في مجمع 360 في الكويت، تعرض فيه أحدث طرازات السيارات من أشهر العلامات التجارية الرائدة في قطاع السيارات، وتم تنظيم هذا الحدث الخاص من خلال التعاون الوثيق بين اثنين من أهم قطاعات أعمال مجموعة الملا لتقديم تجربة تسوق متكاملة تشمل مجموعة متنوعة من العروض المقدمة من مجموعة الملا للسيارات خلال فترة المعرض، بالإضافة إلى عروض حصرية واستثنائية على المنتجات والخدمات التأمينية والحلول التمويلية من شركات قطاع الخدمات التمويلية في مجموعة الملا.



ويعد معرض «الملا أوتو شو»، الذي يستمر الى 18 ديسمبر الجاري في مجمع 360، أول معرض سيارات من نوعه تنظمه مجموعة الملا، ويعد بتقديم تجربة تسوق فريدة ومتكاملة لمحبي السيارات في الكويت ثرية بالمعلومات والعروض الخاصة والأنشطة التفاعلية المخطط لها خلال فترة المعرض في إحدى وجهات التسوق الشهيرة في البلاد.



وفي تعليق له على هذا الحدث، قال رئيس مجموعة السيارات في مجموعة الملا عماد فليحان: نحن فخورون اليوم بهذا الحدث الأول من نوعه لتقديم تجربة تسوق متكاملة لعملائنا تعكس التنوع المتميز في مجموعة شركات مجموعة الملا، ونحن نسعى دائما في مجموعة الملا إلى الريادة في تقديم الأفضل وكل ما هو جديد لعملائنا، وفي معرض الملا للسيارات الأول في مجمع 360 لدينا فرصة فريدة لنقدم تجربة تسوق مميزة لعملائنا.

وأضاف: نهدف من خلال هذا المعرض الى تقديم أحدث طرازات السيارات من أشهر الماركات العالمية في قطاع السيارات الفاخرة والعصرية، بالإضافة إلى منتجاتنا وخدماتنا المساندة في مجموعة الملا التي تلبي كافة احتياجات عملائنا بما في ذلك الخدمات التمويلية التي قد يحتاج اليها العميل عند البحث عن سيارة جديدة وكل ذلك تحت سقف واحد.

نتطلع إلى الاستمرار في التزامنا بتوفير أفضل تجارب التسوق التي تفوق توقعات عملائنا وتلبية احتياجاتهم بأعلى مستويات الأداء، ونتطلع الى تنظيم أحداث مماثلة في المستقبل.



وفيما يلي لمحة عن العروض الحصرية على السيارات من الشركات المشاركة في معرض «الملا أوتو شو»:



الملا أوتوموبيلز مرسيدس - بنز الكويت



تعرض مرسيدس - بنز طرازات GLE 450 وCLA 35 و53 Coupe GLE، و450 GLS، وG63 الشهيرة، وClass-S، وسيمنح طراز EQC من مرسيدس EQ رواد المعرض نظرة مستقبلية على طرازات السيارات الكهربائية من مرسيدس بنز وما تقدمه من تجربة قيادة عصرية فاخرة، بالإضافة الى عرضها مرسيدسAMG GT Black Series.



مجموعة الخليج للتجارة BRABUS



تعرض شركة مجموعة الخليج التجارية سيارة BRABUS طراز G500 التي تتضمن العديد من التعديلات المميزة وخيارات تحسين مظهر وأداء السيارات.

ومن خلال معرض الملا للسيارات، تتميز BRABUS بعرض إمكانياتها مع سيارات مرسيدس بنز المطورة خصوصا وتوفير خدمات ما بعد البيع المعتمدة عالميا للعملاء، بالإضافة إلى تقديم تجربة تسوق ممتعة لمحبي السيارات لاستكشاف مجموعة واسعة من الخدمات والتعديلات المطورة للسيارات من BRABUS.



الملا وبهبهاني للسيارات: جيب - ألفا روميو- دودج - رام



شركة الملا وبهبهاني للسيارات تستعرض مجموعة مختارة وفريدة من أحدث الطرازات للعلامات التجارية التي تشمل جيب رانجلر، وجيب جراند شيروكي L الجديدة التي تم اطلاقها مؤخرا وغيرها بأسعار تنافسية وعروض مميزة خلال فترة المعرض.



شركة المسيلة التجارية «ميتسوبيشي موتورز»



تساهم شركة المسيلة التجارية الموزع المعتمد والوحيد لسيارات ميتسوبيشي في الكويت في «معرض الملا للسيارات» بمشاركتها بعرض ثلاث طرازات جديدة وهي إكلبس سبورت، مونتيرو سبورت وإكسباندر 2022.

وتقدم الملا موتورز عروض ومفاجآت خلال فترة المعرض على كافة طرازات سيارات ميتسوبيشي لتتناسب مع جميع الاحتياجات والأذواق، بالإضافة إلى توفيرها لعروض استثنائية وخدمات تأمينية وتمويلية على سيارات ميتسوبيشي خلال فترة المعرض.



ولتجربة تسوق متكاملة، يمكن لزوار المعرض الاستفادة من العروض الحصرية على منتجات التمويل والحماية من ميتسوبيشي خلال فترة المعرض. كما يمكن أيضا إدخال تعديلات على السيارات لمظهر متميز من خلال باقات الاكسسوارات المختلفة.

ويمكن للراغبين في خدمة التأجير، استئجار سيارات ميتسوبيشي من خلال برنامج تنافسي يشتمل على: تأمين شامل، سيارة بديلة، خدمة المطار، عداد مفتوح، إمكانية السفر وخدمة المساعدة على الطريق 7/24 بالتعاون مع عربة للاجارة.



خدمات تمويلية وتأمينية مميزة على السيارات خلال فترة المعرض



شركة الملا للتمويل: تشارك شركة الملا العاملية للتمويل في المعرض من خلال تقديم عروض تمويلية لجميع الزوار والعملاء وبأرباح حصرية ومخفضة تصل الى 50%.

وفي هذه المناسبة يسعدنا إعلامكم عن إطلاق المنصة الإلكترونية لشركة الملا للتمويل لمواكبة التطور الإلكتروني والتي من خلالها يستطيع العميل الحصول على كافة الخدمات التمويلية للأفراد دون الحاجة لزيارة مقر الشركة وبإجراءات بسيطة ومرنة.



شركة أورينتال للتأمين: مع خبرة تفوق 25 عاما في توفير الخدمات التأمينية والحلول التمويلية في الكويت، يسر شركة أورينتال للتأمين التابعة لمجموعة الملا وإحدى أكبر شركات التأمين الأجنبية في الكويت المشاركة في «معرض الملا للسيارات» لتقديم خدمات تأمينية للسيارات بعروض مميزة للعملاء على منتجات وخدمات التأمين، بهدف توفيرتجربة شراء شاملة تلبي احتياجاتهم من الأمان والراحة.



ويقدم «معرض الملا للسيارات» تجربة تسوق مميزة شاملة للعملاء ضمن مجموعة واسعة من أحدث طرازات السيارات من أشهر العلامات التجارية الرائدة لدى قطاع السيارات في مجموعة الملا في معرض حصري شامل في مجمع 360.

كما أنه يشكل فرصة استثنائية وفريدة من نوعها توفرها مجموعة الملا لمحبي السيارات لاقتناء سيارة أحلامهم، من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من العروض الحصرية على مختلف السيارات الفاخرة والاقتصادية بالإضافة إلى إمكانية إدخال التعديلات المميزة على سياراتهم، وخدمات تأمينية وتمويلية للسيارات من أجل تجربة تسوق متكاملة.



شركة الملا لتجارة السيارات



وتشارك الملا أوتو الوكيل الحصري لسيارات اكيورا اليابانية الفاخرة في الكويت إحدى شركات مجموعة الملا خلال هذا الحدث الكبير «الملا أوتو شو» بثلاث موديلات وهي TLX، RDX، MDX حيث تقدم عروضا تناسب الجميع خلال فترة المعرض، أهمها عرض الـ RDX سيارة الدفع الرباعي اليابانية الفاخرة ذات الخمسة مقاعد حيث يمكن لزوار المعرض اقتنائها بسعر غير مسبوق، وللراغبين بالأقساط يمكنهم الحصول عليها بأرباح مخفضة خلال فترة المعرض.

وللراغبين في اختيار عرض التأجير يمكنهم استئجارها من خلال برنامج تنافسي يشمل تأمينا ذهبيا وصيانة مجانية وإمكانية السفر بالسيارة الى دول الخليج، كل هذا بإجراءات بسيطة جدا وموافقة فورية.