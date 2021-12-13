تستهل لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي تنظيم أولى جولات بطولة الكويت للغوص الحر والرماية تحت الماء التي ستقيمها بدءا من الساعة 5.30 حتى 10 مساء على امتداد يومي غدا الثلاثاء والأربعاء في الحوض الأولمبي في مقر النادي في السالمية. وأشار رئيس اللجنة علي الشمالي إلى أن البطولة التي تقام للمرة الأولى، تأتي في إطار خطة فعاليات اللجنة للموسم الحالي، وان الجولة الثانية ستقام يومي 11 و12 يناير المقبل، والجولة الثالثة والختامية 15 و16 فبراير المقبل، مضيفا أن من أبرز أهداف البطولة إتاحة الفرصة للشباب الكويتي لممارسة رياضة الغوص الحر التي تعتبر من الرياضات البحرية القديمة محليا وخارجيا، ولتأهيل جيل واعد من الغواصين للمشاركة في البطولات الخارجية. ووجه الشمالي الدعوة للشباب الكويتي الذين لا تقل أعمارهم عن 16 سنة، للاشتراك في البطولة، مشيرا الى أن آخر موعد للاشتراك الساعة 8.30 من مساء اليوم الإثنين، وان كل لوائح البطولة وشروط الاشتراك موجودة على موقع النادي.