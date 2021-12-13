الدوحة - فريد عبدالباقي



أسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي بطولة كأس العرب، باكتمال أضلاع المربع الذهبي بتأهل منتخبات تونس وقطر ومصر والجزائر.



وكان المنتخب التونسي أول الواصلين لنصف النهائي بتخطيه عقبة سلطنة عمان 2-1، في الدور ربع النهائي، فيما اكتسح منتخب قطر نظيره الإماراتي بخماسية نظيفة، أما منتخب مصر فقد لجأ إلى الشوطين الإضافيين ليحسم تأهله إلى نصف النهائي بفوزه على الأردن 3-1، وأخيرا حجز المنتخب الجزائري آخر تذاكر نصف النهائي بفوزه الماراثوني على المغرب بنتيجة 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد الثمامة المونديالي.



ويدين المنتخب الجزائري بالفوز لحارس مرماه رايس مبولحي الذي تصدى لركلة جزاء ترجيحية حاسمة منحت منتخب بلاده الأفضلية والفوز.



وعقب اللقاء الماراثوني، أعرب مدرب الجزائر مجيد بوقرة عن سعادته الكبيرة بالوصول إلى نصف النهائي.



وحول المواجهة المرتقبة مع قطر، قال بوقرة: «أعرف جيدا العنابي الذي يضم عناصر متميزة. علينا أن نلعب بشكل حذر، وبالنسبة لي فقد لعبت هنا وأعرف تماما قدرات المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور وسنقوم بترتيب أوراقنا بشكل جيد لهذه المباراة».



وختم قائلا: «هناك الكثير من الإيجابيات التي ميزت أداء الفريق أمام المغرب سواء في الحالة الدفاعية أو الهجومية ومحافظة العديد من اللاعبين على حالة الهدوء والتركيز طيلة مجريات اللقاء، الكل لعب بأريحية كبيرة وقد عملنا على إبطال مفعول الكرات الثابتة لدى المنتخب المنافس كونه يجيدها بشكل ممتاز وكان بالإمكان أن نكون بوضعية أفضل في الحالة الهجومية».



بدوره، أشاد لاعب الجزائر يوسف بلايلي بالدور الجماهيري الكبير الذي داعم منتخب بلاده خلال لقاء المغرب.



وقال بلايلي الذي سجل هدفا رائعا وصفه البعض بـ «الخيالي» إن المباراة كانت قوية ومثيرة بين الطرفين وشهدت تنافسا قويا بينهما من أجل الفوز في المباراة التي كانت من أقوى المباريات في البطولة.



اما حارس مرمى «الخضر» والحائز جائزة أفضل لاعب في المباراة رايس مبولحي فأبدى سعادته بالفوز على المغرب، مضيفا: «سعداء جدا بالفوز بعد أن كانت المباراة صعبة وأنا فخور بزملائي لأننا أعطينا كل ما لدينا، وكنا على ثقة كبيرة بظهورنا بالصورة المأمولة».



وحول مواجهة قطر بنصف النهائي، قال: «المواجهة لن تكون سهلة وهي مختلفة بطبيعتها عن كل المواجهات التي خضناها، فضلا عن أن الظروف في هذه المواجهة لن تكون متشابهة مع ما حدث في المباراة مع المنتخب المغربي ولابد من أن نشيد بجهود جميع اللاعبين على المردود الذي قدموه على مدار الأشواط الأربعة، وهدفنا الفوز في مواجهتنا المقبلة».



ومن المقرر أن تلتقي تونس مع مصر في 6:00 مساء الأربعاء المقبل على ستاد (974)، فيما تلعب قطر مع الجزائر في 10:00 مساء نفس اليوم على ستاد الثمامة، في الدور نصف النهائي، وذلك لتحديد هوية طرفي المباراة النهائية المقرر لها مساء السبت المقبل على ستاد البيت.