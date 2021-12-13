القاهرة ـ خديجة حمودة



ثمّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دور لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية «سيسا» في مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها القارة الافريقية، وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود بمختلف اشكاله، والذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر، وتعرقل كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام، كما تربك خطى الدول الأفريقية تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف، مما يستدعي تكثيف التنسيق بين كافة الآليات القارية المعنية، ومن بينها «سيسا»، لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة أنشطته وحماية شعوب القارة من أخطاره.



جاء ذلك خلال الكلمة التي وجهها الرئيس السيسي امس عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية «سيسا»، وذلك في إطار أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ17 للجنة، التي عقدت بالقاهرة.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى ـ في تصريح صحافي ـ إن الرئيس رحب بالوفود المشاركة في مؤتمر لجنة «سيسا»، وتولي مصر رئاستها لمواصلة إسهاماتها في تحقيق التكامل الأمني والتنسيق ورفع القدرات للمساعدة على التغلب على المخاطر الأمنية التي تحيط بالدول الإفريقية.



كما أكد الرئيس السيسي على الدور المحوري للجنة «سيسا» وكافة الأجهزة الأمنية الأفريقية للإسهام بدور فعال في مواجهة أزمة فيروس كورونا، والتي أصبحت تمثل تهديدا متصاعدا على الأمن والاستقرار في كافة الدول الأفريقية، فضلا عن متابعة ورصد باقي التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على القارة، ومنها موضوعات الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن السيبراني والجريمة المنظمة، مشددا على أن نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة «سيسا» سيساعد بشكل مباشر على خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي، مما يستدعي استمرار الجهد لتطوير أدوات التكامل الأفريقي بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية.



من جانبهم، وجه الحضور من رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية الشكر للرئيس على رعايته لأعمال مؤتمر «سيسا»، مؤكدين تطلعهم لتعزيز دور اللجنة تحت الرئاسة المصرية كآلية قارية فعالة لدعم التنسيق الاستخباراتي الوثيق بين الدول الأفريقية الشقيقة، فضلا عن مساهمتها في إرساء منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة مختلف التحديات الناشئة التي تضرب القارة من خلال تبادل الخبرات والتجارب، بما يساعد على صون السلم والأمن الإقليميين وتحقيق الآمال المنشودة للشعوب الأفريقية.



الى ذلك، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.