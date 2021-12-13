علي إبراهيم

حلّت 6 شركات كويتية ضمن قائمة «فوربس» لأقوى الشركات العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021، إذ تضمنت القائمة كلا من شركات «المباني»، و«التجارية»، و«الوطنية العقارية»، و«التمدين»، و«الصالحية»، و«عقارات الكويت».

وقالت «فوربس» إن إعداد القائمة تم بالاعتماد على معيار المطورين العقاريين الذين أنجزوا مشاريعهم بنجاح، فيما استبعد بعض كبار المطورين في المنطقة الذين مازالت مشاريعهم العملاقة قيد الإنشاء، حيث صنفت الشركات وفقا لـ6 عوامل رئيسية.

وتضمنت عوامل التصنيف البيانات المالية ومن بينها إجمالي الأصول والقيمة السوقية والإيرادات في حال الإفصاح عنها، إلى جانب قيمة أو مساحة محفظة الأراضي، وعدد الوحدات التي يملكها المطور، بالإضافة إلى قيمة المشاريع التي تم تسليمها، وقيمة المشاريع تحت الإنشاء، وسمعة المطور في تسليم العقارات للمشترين، وتاريخ تأسيس الشركة.



«المباني»





وليد خالد الشريعان

يشغل وليد الشريعان منصب الرئيس التنفيذي في شركة المباني التي حلت في المرتبة الـ16 على القائمة، إذ تطور الشركة وجهات متعددة الاستخدامات، وتدير مراكز تسوق (The Avenues) في الكويت والبحرين والسعودية والإمارات، وأدرجت في سوق الكويت للأوراق



المالية عام 1999، وبلغ إجمالي أصول الشركة 3.5 مليارات دولار في نهاية سبتمبر2021.



كما ارتفع صافي أرباح الشركة 80% ليبلغ 46.9 مليون دولار في الربع الثالث 2021، مقارنة بـ26 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

«التجارية العقارية»





عبدالمطلب معرفي

حلّت الشركة التجارية العقارية في المرتبة الـ26 على القائمة، ويشغل عبدالمطلب معرفي منصب المدير التنفيذي بها.

وأعيدت هيكلة الشركة عام 2000، وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 2004، وتركز أعمالها على الاستثمار العقاري التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الصعيد الدولي.

ويغطي مشروعها (Symphony) أكثر من 95 ألف متر مربع، في حين يغطي برج التجارية 4200 متر مربع و36 طابقا، وقد بلغ إجمالي أصول الشركة 1.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021، وسجل صافي أرباح قدرها 14.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

«الوطنية العقارية»





فيصل جميل سلطان العيسى

جاءت الشركة الوطنية العقارية (NREC) في المرتبة الـ29 على القائمة، ويشغل فيصل جميل سلطان العيسى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بها.

وتعد كل من مجموعة كابيتال المتحدة وأجيليتي إنفستمنت هولدينغ، المساهمين الرئيسيين في الشركة بنسبة 24.7% و20% على التوالي، ويغطي منتجع الجون مساحة 26 ألف متر مربع، فيما طور ريم مول عبر شراكة بين الشركة الوطنية العقارية ويوباك بكلفة 1 مليار دولار وسيضم 450 متجرا تتضمن 85 مطعما، و3 متاجر متعددة الأقسام، مع تقديم العديد من الخدمات الترفيهية، بما في ذلك حديقة ألعاب ثلجية، وقد بلغ إجمالي أصول الشركة 1.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021.

«التمدين العقارية»





محمد عبدالحميد المرزوق

وحلّت شركة التمدين العقارية في المرتبة 32 على القائمة، ويشغل محمد عبدالحميد المرزوق منصب الرئيس التنفيذي بها.

وبلغت أصول مجموعة تمدين القابضة، التي تملك حصة الأغلبية بشركة التمدين العقارية 4 مليارات دولار، ويضم مشروع الشركة (Tamdeen Square) في الكويت 3 أبراج سكنية تغطي مساحة 37 ألف متر مربع، و256 شقة مطلة على البحر، و74 متجرا للبيع بالتجزئة، و128 شقة، بالإضافة إلى 209 غرف فندقية. وفي أكتوبر 2021، أعلنت مجموعة التمدين عن افتتاح (Q8 Karting) وهو مضمار داخلي متعدد الطوابق للكارتينغ.

«الصالحية العقارية»





أنور عبدالعزيز العصيمي

جاءت شركة الصالحية العقارية في المرتبة الـ 40 بالقائمة، ويشغل أنور عبدالعزيز العصيمي منصب الرئيس التنفيذي في الشركة.



وأكملت شركة الصالحية مشروعا جديدا في الكويت وهو برج الراية 2، بالإضافة إلى أول مشروع جديد لها في خليج البحرين، كما وسعت الشركة عملياتها لتطوير المشاريع في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا، وبلغ إجمالي أصولها 1.2 مليار دولار في نهاية النصف الأول من عام 2021.

«عقارات الكويت»





طلال جاسم البحر

حلّت شركة عقارات الكويت في المرتبة الـ44 على القائمة، ويشغل طلال جاسم البحر منصب الرئيس التنفيذي في الشركة التي تمتد أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا، بالإضافة لتحالفات في مشاريع مشتركة مثل (Yotel New York) و(Courtyard by Marriott) و(IFA Hotels & Resorts).

وفي 2020، أكملت الشركة بناء وتأجير برج سكني من 18 طابقا في الرقعي بالكويت، ثم في 2021، بدأت أعمال المرحلة الأولى من بناء برجين من أصل 5 أبراج في الإمارات، لإسكان 5 آلاف عامل في مدينة دبي للإنتاج، وتجاوز إجمالي أصول الشركة 1.1 مليار دولار في يونيو 2021.





