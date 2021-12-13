«رفض الرئيس ترامب لنتائج الانتخابات حرك الإرهاب الداخلي»
مجلة نيوزويك الأميركية، تتهم الرئيس ترامب بإشعال فتيل الإرهاب الداخلي بالولايات المتحدة.
«قدماي كانتا تلمسان الأرض قبله في مشاهد الطيران بالفيلم»
زندايا، الممثلة والمغنية الأميركية، تحكي عن إحراج كونها أطول قامة من الممثل توم هولاند في فيلم سبايدرمان الجديد.
«قلت لها: أشعر بأني ضائع فقالت: لنبدأ رحلة العثور عليك»
ماشين جان كيلي، المغني الأميركي، يحكي قصة وقوعه في حب الممثلة الأميركية ميغان فوكس.
«الظمأ الشديد كان أول أعراض مرض السكر عندي»
أنطوني أندرسون، الممثل الأميركي، يقول إنه علم بإصابته بمرض السكري، بعد أن شعر بظمأ شديد وشرب كميات كبيرة من الماء.
«إيقاف القطار في مساره يزيد المخاطر على بقية القطارات»
عزام خان سواتي، وزير السكك الحديدية الباكستانية، يعلن فصل سائق قطار توقف لشراء بعض الزبادي الطازج، وكانت حوادث القطارات بباكستان، قد تسببت، شهر يونيو الماضي، في وفاة 60 شخصا.