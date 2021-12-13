«إيقاف القطار في مساره يزيد المخاطر على بقية القطارات»

عزام خان سواتي، وزير السكك الحديدية الباكستانية، يعلن فصل سائق قطار توقف لشراء بعض الزبادي الطازج، وكانت حوادث القطارات بباكستان، قد تسببت، شهر يونيو الماضي، في وفاة 60 شخصا.