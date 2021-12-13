ندى أبونصر



قام وفد من مجموعة المرأة الدولية يضم رئيسة المجموعة حرم سفير جمهورية إيطاليا كريستيانا بالدوتشي، وعضوات في المجموعة بزيارة الى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي يوم الخميس الماضي، للاطلاع على مرافق الصندوق.



وكان في استقبال الوفد المستشار بالصندوق م.أسامة ونس حيث رافقهن واطلعهن على مرافق الصندوق والذي يعتبر تحفة فنية تضم عددا كبيرا من الديكورات التي تم جلبها من عدد من الدول العربية.



وأبدى الوفد إعجابا شديدا بما شاهده، كما أطلع الزائرات على طبيعة عمل الصندوق ودوره في دعم المشاريع التنموية بالدول العربية.



وفي نهاية الجولة قدمت بالدوتشي باسم مجموعة المرأة الدولية درعا تذكارية لمدير عام الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي د.بدر السعد تسلمه نيابة عنه م.أسامة ونس.