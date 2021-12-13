أكد مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة العامة للشباب وليد الأنصاري أن العمل التطوعي يعمق المشاركة المجتمعية ويحظى باهتمام الهيئة التي وفرت كل الوسائل لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم في مجال العمل التطوعي لما له من دور في تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.



جاء ذلك خلال تصريح صحافي بعد الحفل الختامي لفعالية «التطوع حياة» والتي أطلقت من قبل الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع لتسليط الضوء على العمل التطوعي ودوره في تنمية المجتمع وغرس مفهوم الإنسانية والوطنية لدى المتطوع، كما يسهم في استغلال الطاقات الشبابية وتوجيهها لما هو مفيد وإيجابي.



وأوضح الانصاري ان فعالية «التطوع حياة» تضمنت ورش عمل وحلقات نقاشية عامة وتجارب تطوعية ونشاطا عمليا للمشاركين فيها ومعرضا فنيا للفرق التطوعية وتكريما للمشاركين والمتطوعين وعملت على توجيه الشباب الكويتي للعمل التطوعي وسلطت الضوء على أهمية التطوع ودوره في المجتمع.



وأشار الى «أكاديمية العمل التطوعي» التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر الماضي تقوم بتنفيذ برنامج يعمل على تمكين الكفاءات التطوعية من خلال منهج تدريبي لتنمية المتطوعين وتمكينهم وتأهيلهم لميدان التطوع بالشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.