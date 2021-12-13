تصدر فيلم الجريمة والدراما الجديد (وست سايد ستوري) "قصة الحي الغربي" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع مسجلا 10.5 مليون دولار، الفيلم من إخراج ستيفن سبيلبرج وبطولة أنسيل إلجورت وراشيل زيجلر وآريانا ديبوز.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي (إنكانتو) إلى المركز الثاني من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي مسجلا إيرادات بلغت 9.4 مليون دولار، والفيلم من انتاج شركة ديزني

كما تراجع فيلم الخيال العلمي والمغامرة والكوميديا (جوستباسترز: أفترلايف) "صائدو الأشباح: الآخرة" من المركز الثاني إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت سبعة ملايين دولار. الفيلم بطولة كاري كون وفين ولفهارد ومكينا جريس وبول رود ومن إخراج جيسون رايتمان.

وفي المركز الرابع جاء فيلم الجريمة والدراما (هاوس أوف جوتشي) "منزل جوتشي" والذي احتل المركز الثالث الأسبوع الماضي، وهو من إنتاج شركة إم.جي.إم، مسجلا أربعة ملايين دولار.

الفيلم بطولة ليدي جاجا وآدام درايفر وآل باتشينو ومن إخراج ريدلي سكوت.

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم الخيال العلمي والحركة (إيترنلز) "الأبديون" من إنتاج ديزني، والذي احتل المركز الرابع الأسبوع الماضي، وسجل ثلاثة ملايين دولار.

والفيلم بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وسلمى حايك وكميل نانجياني ومن إخراج كلوي تشاي.