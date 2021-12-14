تأكيدا على ريادتها وتميزها في دعم الابتكار والمبتكرين، أطلقت وزارة النفط ممثلة في إدارة العلاقات العامة جائزة «النفط تبتكر»، والتي تهدف إلى ابتكار أفكار بناءة جديدة لتطوير العمل داخل الوزارة في جميع مجالات العمل.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي إن الجائزة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا تهدف الى اكتشاف الأفكار الجديدة لدى العاملين داخل الوزارة في ابتكار برامج ومشاريع من شأنها تسهيل الأعمال وترسيخ ثقافة الابتكار ونشرها لمواجهة التحديات التي تواجه مسيرة العمل.

وفي هذا السياق، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، إن وزارة النفط تتبنى الابتكار منهجا وأسلوب عمل في مختلف المجالات، تجسيدا للتوجيهات السامية نحو تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 والاهتمام بالابتكار والعنصر الوطني باعتباره أساس التقدم والازدهار.

وذكرت ان وزارة النفط أخذت على عاتقها تشجيع الموظفين لديها في توظيف الابتكارات والأفكار الخلاقة لتحسين دورة العمل داخل الوزارة، وتعزيز وعي الأفراد بأهمية الابتكار وأثره في واقعهم ومستقبلهم، وطرح ابتكارات وأفكار إبداعية تقوم على التجربة لإيجاد حلول واقعية ذات فاعلية تدعم مسيرة التنمية في الدولة وترسخ من مكانة الكويت في دعم الأفكار الخلاقة.