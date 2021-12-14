بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، قام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي بزيارة مواقع عمل عمال التنظيف والبناء لتوزيع كسوة الشتاء عليهم في إطار الفعاليات الإنسانية المرتبطة بحملة «هون عليهم»، التي كان قد أطلقها منذ ما يزيد على 10 سنوات، وحازت جائزة المشروع الاجتماعي الرائد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، أوضحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع قائلة: البنك التجاري وكما عهد كل عام مع دخول فصل الشتاء، يقوم بإعداد كسوة الشتاء من ملابس ومستلزمات تناسب برودة الجو وتوزيعها على عمال التنظيف والبناء وذلك في مواقع عملهم، ضمن الفعاليات المعتادة لحملة «هون عليهم»، وفي إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للبنك ورسالته الهادفة إلى خدمة كل فئات المجتمع.