حنان عبد المعبود

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس ورشة توعوية حول «مدونة السلوك الوظيفية» لإشرافيي الجهات المختصة بالتدريب والشؤون الإدارية في الجهات الحكومية، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

وقالت «نزاهة» في تصريح بمناسبة إطلاق ورشة العمل: إن مدونات السلوك الوظيفية تمثل مجموعة من مبادئ وقواعد أخلاقية وإنسانية لشاغلي الوظيفة العامة، وتتضمن معايير تحدد للموظفين القيم والسلوكيات التي ينبغي اتباعها أثناء أداء عملهم بشكل أكثر فعالية وفق القوانين واللوائح، وحمايتهم من مخاطر الفساد التي قد يتعرضون لها أثناء شغلهم الوظائف، والإسهام في رفع كفاءة الخدمات العامة ومنتسبيها ومتلقيها على حد سواء.

وأشارت إلى أن الورش التي تقام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية تسعى الى تحقيق عدة أهداف، منها إنفاذ برنامج عمل الحكومة بشأن تعزيز النزاهة، ومبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024 من خلال تعزيز الكفاءة في الخدمات العامة وتفعيلا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الكويت، والتي تضمنت في مبادئها الرئيسية ضرورة تعزيز النزاهة للموظفين العموميين عبر تطبيق مدونات أو معايير سلوكية للأداء الصحيح والمشرف للوظائف، بالإضافة إلى دعم جهود خطة التنمية 2035، وتنفيذ تدابير لتحسين الكفاءة من خلال مبادئ أساسية، أهمها توحيد مبادئ قياس درجة رضا العملاء لضمان الامتثال للحد الأدنى من معايير الجودة للخدمات المقدمة، مع رفع الوعي بأهمية مدونة السلوك الوظيفي.



من جانبها، ذكرت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في «نزاهة» ابرار الحماد ان المدونة تساعد على حماية الموظف من الوقوع في الأخطاء التي قد تتراكم سواء كانت خللا سلوكيا أو مهنيا قد يصل الى درجة المخالفات القانونية، والمدونات تحمي الموظف من الوقوع في أي مشكلة بمجال عمله وتساعد على رفع درجة نزاهة جهة العمل وتزيد من ثقة المواطنين في الخدمات التي تقدمها الدولة.



وأضافت الحماد: الهدف من الورشة توعية المسؤولين في جهات الدولة بمحتويات مدونات السلوك، وأهميتها في مكافحة الفساد والحد منه، وسماع آراء العاملين، وستكون هناك ورشة تفاعلية أخرى تهدف الى تطوير مدونات السلوك بحيث تتواءم مع أفضل الممارسات وتكون قابلة للتطبيق لكل جهات الدولة، فالمدونة الموجودة حاليا عامة.



بدورها، قالت المراقب برقابة شؤون التوظف للإدارات الحكومية بديوان الخدمة المدنية عذاري بن حسين إن المدونة تسعى الى حفظ حقوق الموظفين في الجهات الحكومية وتملي على الموظف جميع الواجبات والحقوق الخاصة به، مقدمة الشكر للعاملين في «نزاهة» على التعاون لتنفيذ الورشة وإتاحة الفرصة لتقديم الدورة التي تستمر لمدة 3 أيام.