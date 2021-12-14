أسامة أبو السعود



زفّ أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج بدر بن داحي، البشرى لزملائه العاملين الكويتيين بالمنطقة المقسومة والمغمورة بعمليات الخفجي المشتركة باستئناف صرف المكافأة المالية بصفة شهرية ودائمة.



وأكد بن داحي في تصريح صحافي أن مجلس إدارة النقابة قام باتخاذ خطوات جادة ومدروسة وموسعة حيال قرار وقف مكافأة وزارة النفط عن العاملين الكويتيين خارج حدود الدولة بمنطقة الخفجي، مشددا على ان قرار وقف المكافأة السابق أهدر حقا قانونيا للعاملين لقرار تحصن من الطعن عليه أو إلغائه، وأصبح نافذا في حق وزارة النفط، واستقر لهم بصدور قرارات مجلس الوزراء منذ مطلع التسعينيات، حيث أصبحت تلك المكافأة المالية جزءا كبيرا من الراتب، الذي ترتب عليه حقوق والتزامات العمال طوال تلك السنوات التي امتدت إلى أكثر من ثلاثين عاما.



وأضاف: صرفت المكافأة بصفة شهرية دائمة بشهادة راتب مستقلة تصدر من وزارة النفط، والنقابة ممثلة بمجلس إدارتها انتهجت خطى ثابتة ومدروسة مع الجهات المعنية ابتداء من وزارة النفط ممثلة في وزير النفط مرورا بإدارة الفتوى والتشريع، ووصولا الى مجلس الوزراء للوصول إلى الهدف المنشود لتحقيق مصالح العاملين وإحقاق مكتسباتهم المشروعة، حيث توجت مساعيها بإنجازها التاريخي باستئناف الصرف وتثبيت المكافأة تخفيفا للأعباء عن العاملين الكويتيين الذين يمثلون الدولة في حقل الإنتاج المحفوف بمخاطر العمل والطريق بالمنطقة المقسومة، والتي تسعى الى المحافظة على إنتاج الكويت وإعلاء اسمها ومكانتها.



وبــــين ان النقـــابة ركزت ثقتها في «الفـتـــوى والتشريع» كمؤسســـة كويتية تحمي حقوق الشعب وفقا لمبادئ العدالة والإنصاف، لذلك استوجب ان نضع بين ايديها المستندات الدالة التي تثبت أحقية العاملين في عمليات الخفجي بتلك المكافأة، التي أوجدتها الدولة كميزة مالية يحصل عليها العاملون بعمليات الخفجي المشتركة للإبقاء على التواجد الكويتي والسياسي بتلك المنطقة وإدارتها، مهنئا زملاءه الموظفين بعمليات الخفجي المشتركة على هذا الإنجاز الذي يمثل وفاء النقابة بوعودها، مثمنا جهود اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات.



وذكر أن أبناء الكويت بالخفجي ينتظرون لفتة جادة حتى لا يصبحوا ضحية الخلافات القانونية، داعيا جميع الموظفين لبذل المزيد من الجهد لإعلاء اسم الكويت في هذه المنطقة والعمل مع أشقائهم السعوديين يدا بيد لمصلحة البلدين، مستذكرا جهود مجالس الإدارات المتعاقبة ابتداء من المجلس التأسيسي للنقابة وجهودهم الحثيثة من اجل مطالب العمال، مشيرا الى أن النقابة لم تدخر جهدا من أجل السعي لمصلحة العاملين بالشركة وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية.