ناصر العنزي



نجح العربي في الفوز ببرونزية كأس صاحب السمو الأمير بعد تغلبه على كاظمة بالضربات الترجيحية ٥-٤ بعد تعادلهما في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ثامر أمس، وتقدم كاظمة بهدف في الشوط الأول عن طريق مهاجمه أحمد العرسان بعد تمريرة من بندر بورسلي سددها زاحفة على يمين الحارس جاسم العوضي (30)، وتعادل الأخضر بضربة جزاء نفذها السنوسي الهادي (83).



وجاء هدف البرتقالي تتويجا لجهوده حيث كان مبادرا في الهجوم بوجود الثلاثي بورسلي والعرسان وادواردو، كما أجرى مدربه داركو تعديلات على تشكيلته الأساسية وأدخل فيها منذ البداية علي عتيق ومبارك سعيد وعبدالله غانم، وبذل اللاعبون جهدا طيبا في ادخال الكرة درجة الخطورة.



وعلى الجانب الآخر أشرك مدرب الأخضر الكرواتي انتي ميشا عناصر بديلة مثل الليبي السنوسي الهادي والسوري مارديكيان وعلي خلف، ومثله كاظمة اشرك شبيب الخالدي وعمر حبيتر.



وأهدر سيف الحشان فرصتين ثمينتين للعربي، كما شن كاظمة هجمات خطرة لم تستثمر جيدا، وأثمنها أضاعها شبيب الخالدي والمرمى كان خاليا (77).



وحاول العربي ادراك التعادل وتكثيف هجومه عبر الأطراف الا ان محاولاته كانت تنتهي بتدخل دفاع البرتقالي، وفي الدقيقة (83) احتسب الحكم علي عباس ضربة جزاء للأخضر ترجمها السنوسي الهادي الى هدف، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ويلجأ الفريقان الى شوطين إضافيين شهدا فرصا ضائعة من الفريقين تصدى لها الحارسان العوضي والحوشان ليحتكما في النهاية إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للعربي وفاز ٥-٤.