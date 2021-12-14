توفيت الممثلة الإسبانية فيرونيكا فوركيه التي جسدت شخصية "كيكا" الشهيرة في فيلم يحمل اسمها من إخراج بيدرو ألمودوفار، انتحارا وعُثر على جثتها في منزلها في مدريد، على ما أفاد مصدر في الشرطة.



وأوضح المصدر أن الممثلة البالغة 66 عاما، وهي إحدى أكبر الممثلات شعبية في السينما الإسبانية في الثمانينات والتسعينات خصوصا في أفلام ألمودوفار، "انتحرت في منزلها في مدريد"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.



وكتب الممثل الشهير أنطونيو بانديراس عبر تويتر بعيد الإعلان عن الوفاة "وداعا فيرونيكا فوركيه. لقد عملت قبل سنوات معها وأحفظ منها ذكرى امرأة طيبة وروحانية وشريكة رائعة في الأداء. أرقدي بسلام".



فيرونيكا فوركيه المولودة في مدريد سنة 1955 هي ابنة المخرج خوسيه ماريا فوركيه والكاتبة كارمن فازكيز-فيغو.



وبدأت عملها السينمائي تحت إدارة والدها في بداية السبعينات، وحصلت خلال مسيرتها على أربع جوائز "غويا" عن فئتي أفضل ممثلة (1988 و1994 عن "كيكا") وأفضل ممثلة في دور ثانوي (1987 و1988). كما كانت لها مشاركات في أعمال مسرحية وتلفزيونية.